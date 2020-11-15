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  • Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15 Kasım 2020 Pazar 20:58 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

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