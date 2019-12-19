Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9396
  • 6,6157
  • 281.396
  • 110792
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Şırnak Silopi'de Hudut Karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." ifadesine yer verildi.

AA


Burcu Esmersoy Berrak Tüzünataç'tan özür diledi!
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan bebek müjdesi!
Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'ya rakip oldu
Gamze Özçelik'ten sel mağdurlarına ev
Ozan Baran'dan Süreyya Yalçın'a yeni yaş helikopter hediyesi

Kuruluş Osman´da Peygamber Efendimize naat sahnesi geceye damgasını vurdu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Avrupa Birliğinin en güçlü ordusu hangi ülkenin?