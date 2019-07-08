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  3. PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

 Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. 

AA

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