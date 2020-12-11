Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandoların arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Operasyonda Hakurk ve Avaşin bölgelerinde komandolarca ele geçirilen AT-4 tanksavar silahı, 6 antipersonel mayını, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, roket başlığı, 5 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek, AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, çok namlulu roketatar mühimmatı, 88 doçka uçaksavar mühimmatı, 3 jeneratör, 8 bidon yakıt ve muhtelif yaşam malzemelerinin imha edildiği kaydedildi.
Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerinde arama tarama faaliyeti icra eden Komandolarımız; bölücü terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 6 adet antipersonel mayını ve 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirerek imha etti.https://t.co/jzC0uqRjkM#MSB #TSK pic.twitter.com/dj1EXLynXH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2020