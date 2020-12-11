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  • Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
11 Aralık 2020 Cuma 12:44 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandoların arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Operasyonda Hakurk ve Avaşin bölgelerinde komandolarca ele geçirilen AT-4 tanksavar silahı, 6 antipersonel mayını, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, roket başlığı, 5 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek, AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, çok namlulu roketatar mühimmatı, 88 doçka uçaksavar mühimmatı, 3 jeneratör, 8 bidon yakıt ve muhtelif yaşam malzemelerinin imha edildiği kaydedildi.

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