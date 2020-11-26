26 Kasım 2020 Perşembe 11:19 | Son Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzey bölgesinde düzenlenen operasyonlar neticesinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım ise şu şekilde oldu:
Irak kuzeyinde komando birliklerimiz tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda 1 adet 12.7 mm doçka uçaksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar ve 1 adet 60 mm havan ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.https://t.co/TWJcQIhfVF pic.twitter.com/47N5ZqlOQ5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2020