Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzey bölgesinde düzenlenen operasyonlar neticesinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım ise şu şekilde oldu: