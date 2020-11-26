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  • Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
26 Kasım 2020 Perşembe 11:19 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzey bölgesinde düzenlenen operasyonlar neticesinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi. 

MSB'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım ise şu şekilde oldu:

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın

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