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  3. Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Mehmetçiğin teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA


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