Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Mehmetçiğin teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA