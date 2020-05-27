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  3. Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:38 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


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