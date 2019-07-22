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  3. Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik, Hava Kuvvetlerince harekat icra edildi.

8 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi.

(AA)

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