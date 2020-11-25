  • $7,9656
  • 9,4773
  • 464.079
  • 1336.73
  • Haberler
  • Güncel
  • Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
25 Kasım 2020 Çarşamba 11:44 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Yapılan arama faaliyetlerinde ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

1 adet atışa hazır halde doçka uçaksavar silahı

2 adet AK-47 piyade tüfeği,

1 adet M-16 piyade tüfeği,

12 adet EYP,

2 adet tanksavar silahı füzesi (atılmış),

4 adet AT-4 tanksavar silahı lançeri

1 adet M2A1 anti personel mayını

14 adet el bombası,

1 adet RPG-7 mühimmatı,

50 adet doçka fişeği,

700 adet 7,62mm mühimmat,

30 adet 5,56mm mühimmat,

2 adet GTT mühimmatı

1 adet el telsizi,

2 adet go-pro kamera,

2 adet termal eldiven

5 adet şarjör ve yaşam malzemesi

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turmedya.com.tr'>duygu.gecu@turmedya.com.tr</a></p>

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Zap ve Avaşin-Basyan'da silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Asfalt patladı! Boğulmaktan son anda kurtuldular

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.