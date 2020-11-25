Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Yapılan arama faaliyetlerinde ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

1 adet atışa hazır halde doçka uçaksavar silahı

2 adet AK-47 piyade tüfeği,

1 adet M-16 piyade tüfeği,

12 adet EYP,

2 adet tanksavar silahı füzesi (atılmış),

4 adet AT-4 tanksavar silahı lançeri

1 adet M2A1 anti personel mayını

14 adet el bombası,

1 adet RPG-7 mühimmatı,

50 adet doçka fişeği,

700 adet 7,62mm mühimmat,

30 adet 5,56mm mühimmat,

2 adet GTT mühimmatı

1 adet el telsizi,

2 adet go-pro kamera,

2 adet termal eldiven

5 adet şarjör ve yaşam malzemesi