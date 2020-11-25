25 Kasım 2020 Çarşamba 11:44 | Son Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.
Yapılan arama faaliyetlerinde ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:
1 adet atışa hazır halde doçka uçaksavar silahı
2 adet AK-47 piyade tüfeği,
1 adet M-16 piyade tüfeği,
12 adet EYP,
2 adet tanksavar silahı füzesi (atılmış),
4 adet AT-4 tanksavar silahı lançeri
1 adet M2A1 anti personel mayını
14 adet el bombası,
1 adet RPG-7 mühimmatı,
50 adet doçka fişeği,
700 adet 7,62mm mühimmat,
30 adet 5,56mm mühimmat,
2 adet GTT mühimmatı
1 adet el telsizi,
2 adet go-pro kamera,
2 adet termal eldiven
5 adet şarjör ve yaşam malzemesi