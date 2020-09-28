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28 Eylül 2020 Pazartesi 20:54 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu
AA

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında bir askerimizin şehit olduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyi Pençe Hareket alanında, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

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