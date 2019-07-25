Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında ise PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bu harekatın ardından bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

(AA)