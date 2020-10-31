Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2020
Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/72fmvW4m74