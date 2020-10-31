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31 Ekim 2020 Cumartesi 17:45 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

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