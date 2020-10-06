  • $7,7957
  • 9,1986
  • 477.37
  • 1153.71
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi
06 Ekim 2020 Salı 20:55 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

<p>İzmir'de şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden iki kişi arasında sosyal mesafe tartışması çıkm

Otobüste sosyal mesafe kavgası: Önce uyardı sonra kolundan tutup kaldırmaya çalıştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kanser nasıl erken teşhis edilir?

Türkiye'de son günde atılan imzalar!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.