06 Ekim 2020 Salı 20:55 | Son Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.