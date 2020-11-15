15 Kasım 2020 Pazar 10:46 | Son Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.
MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" ifadelerini kullandı.
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2020
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek! pic.twitter.com/2Y8JTPHdGV