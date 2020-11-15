Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.

MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" ifadelerini kullandı.