28 Ekim 2020 Çarşamba 21:48 | Son Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.