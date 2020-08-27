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  3. Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2020 Perşembe 19:44 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
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