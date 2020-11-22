22 Kasım 2020 Pazar 16:09 | Son Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde 2 Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olan 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.