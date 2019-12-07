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  3. Irak'ın Ankara Büyükelçisi el-Cenabi: Türkiye ile turizm konusunda çalışıyoruz

Irak'ın Ankara Büyükelçisi el-Cenabi: Türkiye ile turizm konusunda çalışıyoruz

Irak'ın Ankara Büyükelçisi el-Cenabi: Türkiye ile turizm konusunda çalışıyoruz

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi, iki ülke turizminin geliştirilmesine ilişkin, "Türkiye ile turizm konusunda çeşitli aktiviteler üzerine çalışıyoruz. İnşallah, bu çalışmalarımızı gerçekleştiririz. Ancak, Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarımızın da bu konuda rol alması gerekiyor. Yine devlet yetkilileri de rol almalı." dedi.

El-Cenabi, Afyonkarahisar Jeotermal Elektrik Üretim Santrali (AFJES) ile İstiklal Tanıtım Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İstiklal Tanıtım Merkezi ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan el-Cenabi, Afyonkarahisar'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve olumlu temaslarda bulunduğunu söyledi.

Daveti için Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'na teşekkür eden el-Cenabi, "Afyonkarahisar'ı medeniyet ve kültürel yerleri açısından zengin buldum. Derin tarihi açısından şehri çok sevdim. Büyük bir servete sahip. Afyonkarahisar'ın bu tarihi ve kültürü muhafaza etmesi de çok güzel. Afyonkarahisar'ın potansiyeli yüksek ve Irak ile ilişkileri de var." diye konuştu.

El-Cenabi, Afyonkarahisar'ın mineralli ve şifalı sulara sahip olduğunu gördüğünü vurguladı.

Kentin termal turizmi ve konaklama imkanlarına değinen el-Cenabi, şunları söyledi:

"Afyonkarahisar termal turizm açısından da büyük bir potansiyele sahip ve markalaşmış. Ben çok beğendim. Iraklılara, termal termal turizm açısından Afyonkarahisar'ı tavsiye ederim. Türkiye ile turizm konusunda çeşitli aktiviteler üzerine çalışıyoruz. İnşallah, bu çalışmalarımızı gerçekleştiririz. Ancak, Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarımızın da bu konuda rol alması gerekiyor. Yine devlet yetkilileri de rol almalı. Onun için çalışmalarımız sürüyor." 

Daha sonra el-Cenabi, Ulu Cami'yi ziyaret etti.

El-Cenabi'ye Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez eşlik etti.

AA


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