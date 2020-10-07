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  • Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 1 yıl daha uzatıldı
07 Ekim 2020 Çarşamba 17:45 | Son Güncelleme:

Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 1 yıl daha uzatıldı

Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 1 yıl daha uzatıldı

Sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

Sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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