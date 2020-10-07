07 Ekim 2020 Çarşamba 17:45 | Son Güncelleme:
Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 1 yıl daha uzatıldı
Sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
Sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.