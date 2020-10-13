13 Ekim 2020 Salı 14:57 | Son Güncelleme:
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakanlık, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."