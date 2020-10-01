01 Ekim 2020 Perşembe 17:18 | Son Güncelleme:
Irak kuzeyinde PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara kullanılamaz hale getirildi
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya yaptığı açıklamada, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde operasyonların devam ettiği belirtildi
Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde Kahraman Komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi."