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  3. Irak kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.


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