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  3. Irak Kuzeyi Hakurk'ta PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
28 Mayıs 2020 Perşembe 14:39 | Son Güncelleme:

Irak Kuzeyi Hakurk'ta PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak Kuzeyi Hakurk'ta PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB:" Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


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