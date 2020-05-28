28 Mayıs 2020 Perşembe 14:39 | Son Güncelleme:
Irak Kuzeyi Hakurk'ta PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB:" Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.