"IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırmıştır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırmıştır?



A: Salak ile Avanakta'ki Harry Dunne

B: Bean'deki Mr. Bean

C:

D:

Doğru cevap: B Bean'deki Mr. Bean