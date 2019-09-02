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İP'te toplu istifa depremi!

İP'te toplu istifa depremi!

İP Denizli il yönetimi düzenledikleri basın açıklamasıyla istifa ettiklerini duyurdu.

İyi Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde bugün düzenledikleri basın toplantısı ile istifa ettiklerini duyurdu. İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile aralarında yönetimsel farklılıklar oluştuğu belirten ve bunun üzerine basına açıklama yapan Hasan Hüseyin Bozkurt ile yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini bildirdi.

Milletvekili ile yönetim konusunda ters düştüklerini partide ikilik oluşmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Bozkurt, “Yönetim olarak 30 Ağustos günü milletvekilimiz ile il binamızda yaptığımız konuşma sonrasında vekilimizin bizlere görev süremizin dolduğunu söylemesiyle bizlerde yerimize gelecek arkadaşlara kolaylık olması amacıyla istifa kararı aldık. Partiden istifa etmiyoruz. Ama yönetimi bırakıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

(İHA)

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