İOS 13 ne zaman gelecek? İOS 13 beta nasıl yüklenir? internette çok arananlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Apple, WWDC 2019 platformunda iOS 13 ‘ü n tanıtımını yaptı. İOS 13 hakkında pek çok ayrıntıya yer verilen tanıtım günündeki bilgiler kullanıcıların heyecanlanmasına yetti. Ancak bazı iPhone kullanıcıları, iOS 13 güncellemesini yapamayacak. İOS 13 bazı telefonlara yüklenebilecek. iPhone kullananlar İOS 13 ne zaman gelecek? İOS 13 beta nasıl yüklenir? diye merak etmeye başladı. İşte İOS 13 ile ilgili detaylı bilgiler..

İOS 13 NE ZAMAN GELECEK?

Apple yetkilileri tarafından iOS 13'ün tam sürümünün Eylül ayında kullanılacağı bildirildi. Bazı iPhone kullanıcıları, iOS 13 güncellemesini yapamayacak. iOS 13 güncellemesini alabilecek modeller şöyle:

İOS 13 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:

– iPhone Xs

– iPhone Xs Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

İOS 13 BETA NASIL YÜKLENİR?

iPhone'ununuzdaki Safari'den Apple Beta Software Programı'nın internet sitesine girin. Ardından Apple ID'nizle sisteme kayıt olun.Bu işlemden sonra yüklemenin başlaması için iOS sekmesinin altında yer alan “Enroll Your Devices” yazısına tıklayın.

Sonrasında karşınıza "Install Profile" kısmı çıkacak. Buradan ise “Download Profile” yazısına tıklamanız gerekiyor. Yükleme tamamlandıktan sonra ise iPhone'nuzda yeni bir profil bulunduğunu söyleyen bir bildirim karşınıza çıkacak. Gerekli izni verdiğinizde ise profil yüklenmeye başlayacak.

Profilin yüklenmesinin ardından tek yapmanız gereken ise Ayarlar> Genel> Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmek. iOS 13 Public Beta yüklenmeye hazır bir şekilde Yazılım Güncellemesi kısmında yer alacak.

Bu sürümü yükleyecek olan kullanıcılar sistemin tamamen güncellenmediğini unutmamalı. Tam güncelleme almayan bu beta sürümü bir çok hatanın olmasına neden olabilir. Bu nedenle kullanıcıların mutlaka var olan sürümü yedeklemesi gerekiyor.

İOS 13 İPHONE KULLANICILARINA HANGİ YENİLİKLERİ GETİRİYOR?

Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.

Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.