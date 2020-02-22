İOKBS Bursluluk başvuruları son gün ne zaman? 2020 Bursluluk başvuruları nasıl yapılır?

İOKBS Bursluluk başvuruları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen sınav için başvurular 5 Şubat'ta başladı. Başvurular, 17 Şubat'ta sona erecekti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu süre uzatıldı. Başvurular e-Okul üzerinden gerçekleştiriliyor. Bursluluk başvurularına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvurusu İçin Ek Süre açıklamasına göre, başvurular 24 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Açıklamada; "17 Şubat’ta sona erecek olan sınav başvurusu, Elazığ merkezli depremden etkilenen bölgelerde yarıyıl tatilinin uzatılması nedeniyle, Türkiye genelinde 24 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı." denildi.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise bursluluk sınavı başvurusunda bulunamayacak. Aile geliri MEB'in belirlediği rakamın üstünde kalan öğrencilerin bursluluk başvurusu ise yine kabul görmeyecek.

Bursluluk sınavı başvurusu E-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak.

Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.