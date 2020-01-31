İntikam katliamını polis önledi

Soner KAN

13 Ocak’ta Baykara, bir kafede uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. İntikam yemini eden Baykara Ailesi, karşı saldırı için hazırlık yaptı. Katliam planından haberdar olan polis, üs olarak kullanılan eve operasyon düzenledi. Şüpheli evde biri cezaevi firarisi diğeri ise hakkında arama kararı bulunan 2 zanlıyla birlikte toplam 10 şüpheli gözaltına aldı. Evdeki aramalarda 5 çelik yelek, 2’si ‘suikast silahı’ 5 tabanca, 215 mermi ve uzun namlulu silah şarjörü ele geçirdi.

Cephaneliği andıran evde 5 çelik yelek bulundu.