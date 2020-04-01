İnternette test kiti pazarı kuruldu! Tanesi 120 TL'den 17 bin kit satılmış

HİLAL YILDIRIM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurtdışından getirilen koronavirüs testi kitlerinin tüm hastanelere ücretsiz dağıtılacağını, vatandaşlardan da test ücreti alınmayacağını açıkladı. Buna rağmen bazı özel hastanelerde fahiş düzeyde test ücreti istendiği gündeme geldi. Vatandaşın hastanelerin önünde kuyruk oluşturması fırsatçıları harekete geçirdi. Şimdi de sosyal medya üzerinden binlerce test kiti satılarak vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

TEST BAŞINA 120 TL



Sosyal medyadan satış yapan fırsatçılarla AKŞAM muhabiri müşteri gibi irtibata geçti. Muhabirimiz, test kiti almak istediğini söyledi. Böylece test kitlerinin 120 TL karşılığında evlere ulaştırıldığı ortaya çıktı. Satıcı kitlerin Çin’den getirildiğini ve 20 dakikada sonuç verdiğini söyledi. Talep halinde satış yapmak için de çok sayıda kit bulabileceğini öne sürdü. Satıcı son günlerde 17 bin adet test sattığını ifade etti. Dolandırıcıların polis korkusu da mesajlara yansıyor. Satıcılar polisin sürekli baskın yapmasından yakınıyor. Bir başka sosyal medya hesabı ise tanesi 30 dolardan bin adet sipariş alabileceğini söylüyor.

İŞTE MUHABİRİMİZ VE FIRSATÇILARIN GÖRÜŞMESİ



Merhaba. Test kiti edinmek istiyorum. Nereden temin ettiniz?

Merhabalar. Maalesef şu an elimde hiç kalmadı. Çin’den getiriyoruz. Yüzde 80 doğruluk payı var.

Ne zaman gelir tekrar. Kaç kişi kullandı şu ana kadar?

Ben 2000 kit getirmiştim bu sabah hepsi bitti. Bilsem daha fazla getirirdim. Siz kaç tane almak istiyorsunuz?

Aileme, çevreme 50 tane sipariş verebilirim.

Benden toptan alanlar oldu onlarla konuşayım isterseniz. Sorduğum kişi Ankara’da. Ben İstanbul’dayım. Mail adresinizi verebilirseniz ürünün detaylarını iletiyim size.

Mailiniz geldi lisanlı mı bu testler peki?

Bu kitler benimkiler değil bu arada ecza deposu bu kişiler. Toptan alıp satmayı düşünürseniz de yardımcı olmaya çalışırım.

50-60 tane çevreme yetecek kadar olsun yeter?

Merhaba arkadaşın elinde varmış, ama şu an satış ve ithalat kısıtlaması gelmiş durumda satarsa başı belaya girer diye çekiniyor.

Zaten kişilere satmıyor muydu?

Evet, ama yeni bir kısıt gelmiş sanırım. Siz istiyorsanız ben kendime kargolatayım. Ben size yollayayım.

Fiyatı ne kadarmış. 60 kit ne kadar olur?

120 lira tanesi

Tamam, o zaman ben 60 adet istiyorum. Ne zaman gelir ödeme nasıl olacak?

Onların hesabına geçmesin sorun yaşamasınlar. Ödemeyi bana geçebilir siniz ben onlara geçip göndereyim.

Kitlerle ilgili bir iki sorum olacak. Ne kadar zamanda testin cevabı belli oluyor. Bir de kit lisanslı mı? Çin’den mi geliyor?

10-15 dakika yazıyor ama 20 dakika gibi düşünün. Çin’den geliyor ürünler. Ben 17 bin getirdim. 4 bin kalmıştı elimde hesabı açtığım gün satıldı tamamı.