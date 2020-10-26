İnternette 3 bin 500 hobi bahçesi satılık

Sahibinden.com adlı internet sitesinde 3 bin 500’e yakın hobi bahçesi kiralık ve satılık olarak ilana çıkarıldı. Bunun üzerine tarım arazilerini hobi bahçesine dönüştürüp satanlara ya da kiralayanlara ceza verilmesi için çalışma başlatıldı. Meclis Tarım Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Meclis’e sunulacak önerileri şu sözlerle anlattı: “Bu araziler üzerindeki kaçak yapılarını öngörülen sürede yıkmayanlara ilk etapta metrekare başına 10 lira ceza uygulanacak. Eğer 2 ay içinde yıkmazlarsa bu ceza 3 katına, yani 30 liraya çıkacak. Bu işi meslek edinip onlarca kez yapanlarda ceza hapse gider mi, bunu da konuşuyoruz. Bunu da Meclis’te görüşmeleri haftaya devam edecek kanun teklifimize yetiştirmek istiyoruz. Teklif kanunlaştığında Valiliklere re’sen yetki verilecek. Bazı valilikler çalışmaya başladı.”

Hobi bahçesi olan arazilerde metrekare başına 50 ya da 100 lira para cezası öngören düzenleme, tarımla ilgili torba teklife yetiştirilmeye çalışılıyor.

