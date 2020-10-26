  • $7,9855
  • 9,4502
  • 486.931
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
26 Ekim 2020 Pazartesi 07:01 | Son Güncelleme:

İnternette 3 bin 500 hobi bahçesi satılık

İnternette 3 bin 500 hobi bahçesi satılık
- YELDA GÖKDAĞ

Pandemi nedeniyle vatandaşların ilgi odağı hobi bahçeleri oldu.

Sahibinden.com adlı internet sitesinde 3 bin 500’e yakın hobi bahçesi kiralık ve satılık olarak ilana çıkarıldı. Bunun üzerine tarım arazilerini hobi bahçesine dönüştürüp satanlara ya da kiralayanlara ceza verilmesi için çalışma başlatıldı. Meclis Tarım Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Meclis’e sunulacak önerileri şu sözlerle anlattı: “Bu araziler üzerindeki kaçak yapılarını öngörülen sürede yıkmayanlara ilk etapta metrekare başına 10 lira ceza uygulanacak. Eğer 2 ay içinde yıkmazlarsa bu ceza 3 katına, yani 30 liraya çıkacak. Bu işi meslek edinip onlarca kez yapanlarda ceza hapse gider mi, bunu da konuşuyoruz. Bunu da Meclis’te görüşmeleri haftaya devam edecek kanun teklifimize yetiştirmek istiyoruz. Teklif kanunlaştığında Valiliklere re’sen yetki verilecek. Bazı valilikler çalışmaya başladı.”

Hobi bahçesi olan arazilerde metrekare başına 50 ya da 100 lira para cezası öngören düzenleme, tarımla ilgili torba teklife yetiştirilmeye çalışılıyor.

<p>İstanbul'da birçok noktada yoğun sisten dolayı trafikte görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anla

İstanbul'da yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'daki sis havadan görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.