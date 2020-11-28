28 Kasım 2020 Cumartesi 01:12 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: İnternet problemi mi? var 28 Kasım 2020 internet neden yavaş?
Son Dakika Haberleri.. 28 Kasım 2020 itibarıyla Türkiye genelinde internet problemi yaşanıyor. Birçok internet sitesine girmekte zorluk yaşayan kullanıcılar problemlerini sosyal medyada dile getiriyor. İnternet problemi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Peki, İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş?
Son dakika haberine göre Türkiye genelinde internet yavaşlama problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Twitter ve çeşitli forumlar üzerinden yaşadıkları sorunu dile getiriyor. Türkiye genelinde yaşandığı düşünülen internet probleminin kaynağı henüz bilinmiyor. Peki, İnternet neden yavaş? 28 Kasım 2020 internet problemi mi var?
İNTERNET NEDEN YAVAŞ? (28 KASIM 2020)
28 Kasım Cumartesi günü saat 00.30'dan itibaren Türkiye genelinde internet yavaşlama problemi ve birçok internet sitesine erişim sıkıntısı yaşanıyor. İnternetin neden yavaş olduğu bilinmiyor.