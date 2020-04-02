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  3. Instagram neden yavaş? Instagram hikaye paylaşamama sorunu mu yaşanıyor?

Instagram neden yavaş? Instagram hikaye paylaşamama sorunu mu yaşanıyor?

Instagram neden yavaş" Instagram hikaye paylaşamama sorunu mu yaşanıyor"

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da yavaşlama problemi yaşanıyor. Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkmayan insanlar vakitlerinin çoğunu sosyal medya üzerinde geçiriyor. Hal böyle olunca da sosyal ağlarda yavaşlama problemi yaşanabiliyor. Peki, Instagram neden yavaş? Instagram hikaye paylaşamama sorunu mu yaşanıyor? Detaylar haberimizde...

Instagram neden yavaş? sorusu yoğun olarak aratılmaya başladı. Kullanıcılar Twitter üzerinden problem yaşadıklarını ve hikaye paylaşmama sorunu olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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