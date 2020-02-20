Instagram hesap kapatma linki! Instagram hesap silme, dondurma nasıl yapılır?

Ücretsiz video ve fotoğraf paylaşma platformu Instagram popülerliğini artırmaya devam ediyor. Instagram hesap kapatma işlemi de kendini dijital ortamdan uzak tutmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınan Instagram dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Çok zaman harcadığını düşünen, kendisine ve çevresine daha fazla vakit harcamak isteyen kişiler de hesabını dondurmak ya da kapatmak istiyor. Peki, Instagram hesap silme işlemi nasıl yapılır? İşte Instagram hesap kapatma linki…

INSTAGRAM HESAP SİLME - KAPATMA İŞLEMİ

Instagram hesap silme ya da kapatma işlemi sanıldığı kadar zor değil. Sizler için anlatacağımız yolları adım adım takip edersiniz hesabınızı kolayca silebilirsiniz.

Hesabınızı silmek için öncelikle yapmanız gereken ilk şey aşağıdaki linke tıklayın.

Açılan pencerede “Hesabını neden siliyorsun?” sorusuna sizler için uygun cevabı verip devam edin.

Daha sonra ise “Devam etmek için lütfen şifreni gir” kısmına şifrenizi girin.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hesabınız silinecektir.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?