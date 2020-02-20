Instagram hesap kapatma linki! Instagram hesap silme, dondurma nasıl yapılır?
Sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği Instagram hesap kapatma işlemi her gün binlerce kişi tarafından aratılıyor. Sosyal medyaya kısa süreli ara vermek isteyen kişiler “Instagram hesap dondurma işlemi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler sosyal medya platformu Instagram birçok insan tarafından zaman geçirmek ve eğlenmek için kullanılıyor. Haberimiz içerisinden kolayca öğrenebileceğiniz Instagram hesap silme, dondurma ve kapatma işlemine ulaşabilirsiniz.
Ücretsiz video ve fotoğraf paylaşma platformu Instagram popülerliğini artırmaya devam ediyor. Instagram hesap kapatma işlemi de kendini dijital ortamdan uzak tutmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınan Instagram dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Çok zaman harcadığını düşünen, kendisine ve çevresine daha fazla vakit harcamak isteyen kişiler de hesabını dondurmak ya da kapatmak istiyor. Peki, Instagram hesap silme işlemi nasıl yapılır? İşte Instagram hesap kapatma linki…
INSTAGRAM HESAP SİLME - KAPATMA İŞLEMİ
Instagram hesap silme ya da kapatma işlemi sanıldığı kadar zor değil. Sizler için anlatacağımız yolları adım adım takip edersiniz hesabınızı kolayca silebilirsiniz.
- Hesabınızı silmek için öncelikle yapmanız gereken ilk şey aşağıdaki linke tıklayın.
INSTAGRAM HESAP SİLME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN!
- Açılan pencerede “Hesabını neden siliyorsun?” sorusuna sizler için uygun cevabı verip devam edin.
- Daha sonra ise “Devam etmek için lütfen şifreni gir” kısmına şifrenizi girin.
- Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hesabınız silinecektir.
INSTAGRAM HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?
- Instagram hesap dondurma işlemi için oturumunuzu bilgisayar tarayıcınızdan açmanız gerekmektedir.
- Hesabınızı açtıktan profilinize girin ve “Profili Düzenle” yazısına tıklayın.
- Açılan pencerede “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusuna sizler için uygun olan cevabı işaretleyin.
- Daha sonra alt kısımda yer alan “Devam etmek için lütfen şifreni gir” kısmına şifrenizi girin.
- Son olarak en altta yer alan “Hesabı Geçiçi Olarak Kapat” yazısına tıklayın.
- Bu işlemleri yerine getirdikten sonra hesabınız geçici olarak dondurulacaktır. Hesabınızı tekrar açmak için ise kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.
INSTAGRAM HESAP DONDURMA LİNKİ İÇİN TIKLAYIN!