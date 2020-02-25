İnstagram hesabı nasıl dondurulur? 2020 İnstagram kapatma nasıl kapatılır?

2010 yılında açılan Instagram’ın Türkiye’de birçok kullanıcısı bulunuyor. Genellikle fotoğraf ve video paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcıları Instagram hesaplarının nasıl dondurulacağını da araştırıyor. Peki fenomen sosyal paylaşım sitesi Instagram’da hesaplarımızı nasıl kapatabiliyoruz? 2020 Instagram hesap dondurma ve kapatma işlemiyle ilgili detaylar haberde.

INSTAGRAM HESABI DONDURMA NASIL YAPILIR?

1.Instagram.com’a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

4. Hesabını neden kapatıyorsun? Sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

5. Hesabı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz. Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

INSTAGRAM HESABINI KALICI OLARAK NASIL KAPATIRIZ?

1.Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

2.Hesabını neden siliyorsun? Sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

3.Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

4.Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın, kullanıcı adının yanındaki simgesine dokunun/tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.