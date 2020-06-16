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  3. Instagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram çöktü mü?
16 Haziran 2020 Salı 00:19 | Son Güncelleme:

Instagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram çöktü mü?

Instagram mesajlar neden gitmiyor" Instagram çöktü mü"

Milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı Instagram'da DM yani direkt mesaj gönderememe problemi yaşanıyor. Popüler sosyal medya uygulamasında an itibarıyla dünya çapında bir sorun olduğu kullanıcılar tarafından paylaşılmaya başlandı. Twitter üzerinden yaşadığı problemi dile getiren kişiler "Instagram çöktü mü? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Instagram mesaj neden gitmiyor?

Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı milyonlarca kullanıcı tarafından merak ediliyor. Popüler sosyal medya ağı Instagram'da an itibarıyla bazı problemlerin yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirildi. Yaşadığı problemi Twitter üzerinden duyuran kişiler yakılarıyla iletişim kuramadığını ve mesaj gönderme özelliğinin çalışmadığını dile getirdi.  Peki, Instagram mesajlar neden gitmiyor? İşte detaylar...

INSTAGRAM MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

Instagram'da mesajlar bölümünün kullanılamaması sosyal medyada kısa süre içerisinde konuşulmaya başladı. Global çapta yaşanan bu sorunun Twitter üzerinden konuşulması ile birlikte gözler resmi açıklamalara çevrildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

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