Instagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram çöktü mü?

Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı milyonlarca kullanıcı tarafından merak ediliyor. Popüler sosyal medya ağı Instagram'da an itibarıyla bazı problemlerin yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirildi. Yaşadığı problemi Twitter üzerinden duyuran kişiler yakılarıyla iletişim kuramadığını ve mesaj gönderme özelliğinin çalışmadığını dile getirdi. Peki, Instagram mesajlar neden gitmiyor? İşte detaylar...

INSTAGRAM MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

Instagram'da mesajlar bölümünün kullanılamaması sosyal medyada kısa süre içerisinde konuşulmaya başladı. Global çapta yaşanan bu sorunun Twitter üzerinden konuşulması ile birlikte gözler resmi açıklamalara çevrildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.