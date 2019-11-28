Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası ve Facebook erişim sorunu yaşanıyor

Popüler sosyal medya plaftormu Instagram ve Facebook'da problem yaşayan vatandaşlar 'Facebook ve Instagram çöktü mü? 'Instagram fotoğraflar neden yüklenmiyor?' aramasını yapmaya başladı. Ekim 2010 yılında kurulan ve daha sonra Facebook tarafından satın alanan Instagram dünya üzerinden kullanılan sosyal ağlar içerisinde üst sıralarda yer alıyor. Bir diğer yandan Mark Zuckerberg tarafından kullanılan dünyanın en yaygın sosyal medya platformu Facebook'da da erişim sorunu yaşanıyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNUNDA SON DURUM

Instagram’ın yıl boyunca devam eden erişim sorunları, yılın son haftalarında da devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca yakında beğenileri de kaldıracak olan platform, bu sorunlar ile pek çok kullanıcının canını sıkmışa benziyor.

Instagram cephesinden sorunların kaynağına ve ne zaman düzeleceğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Bazı kullanıcılar, zaman zaman erişebildiklerini ama kısa süre sonra sorunların tekrarlandığını iletiyorlar.