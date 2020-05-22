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  3. İnsanüstü mücadeleyle 'yaşatma savaşı' veriyorlar
22 Mayıs 2020 Cuma 06:54 | Son Güncelleme:

İnsanüstü mücadeleyle 'yaşatma savaşı' veriyorlar

İnsanüstü mücadeleyle 'yaşatma savaşı' veriyorlar

Kovid-19 hastaları için hizmet veren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası Türkiye'nin kovid-19 ile savaşında yurt içinden ve yurt dışından getirilen hastalara şifa kaynağı oluyor.

Başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel şöyle konuştu: “Yoğun bakım yatağı açısından ne kadar rezerviniz varsa o kadar sağlık alanında daha güçlü hissediyorsunuz. Hala da koronada spesifik olarak işlev görmeye devam ediyoruz. Koronavirüs salgınında zirveden aşağı doğru iniyoruz. Vakalar yavaş yavaş azalmakta ve biz yeni normal dediğimiz bir düzene hazırlık yapıyoruz. 4 bine yakın personelimiz var 103 personelimiz sonuçta Kovid-19 pozitif çıktı. Hepsinin tedavisini yapmayı başardığımız için de çok mutluyum.”

DÜNYA TÜRKİYE’DEN DERS ALSIN

Hastalığı atlatan Muhammet Hanefi Aydın şunları söyledi: “Sudan’da rahatsızlandım. Kardeşlerim ve kızım devletimizle irtibata geçti. Sağlık Bakanımız, büyükelçimiz ve Cumhurbaşkanımızın onayı ve destekleri ile birlikte ambulans uçakla Türkiye’ye getirildim. Burada sağlığıma kavuştum. Dünyadaki hekimler Türk hekimlerinden ders almalı.”


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