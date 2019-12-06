İnsansız teknolojilerde yeni perde: Testleri tamamlandı

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Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) insansız teknolojiler üzerine yürüttüğü çalışmalarda yeni bir aşama daha kaydedildi. İnsansız hava araçlarıyla terör örgütlerine kök söktüren SSB, bu kez ise üç farklı tipte Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipinin yerli olarak geliştirildiğini duyurdu.

GÜVENLİK BİRİMLERİNİN MİNİK YARDIMCILARI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmî Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak, söz konusu insansız kara araçlarının mağara, meskûn mahal, çok katlı bina ve geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerimizin “minik yardımcıları” olacaklarını söyledi.

TESTLERİ TAMAMLANDI

Gece ve gündüz şartlarında keşif gözetleme, silah, haritalama modülü ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) dedektörün de takılabileceği bu araçların kalifikasyon testlerinin tamamlandığı bildirildi.

“BİLİYORUZ, SİZDE CEVHER VAR!”

Güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirildikten sonra seri üretime geçileceğini belirten Demir, şunları kaydetti:

“Bu tür projelerimizin devamı gelecek. İlgi duyan herkesi fikirlerini ve tasarımlarını bize sunmaya, yarışmalarımıza katılmaya, bu koşuda yanımızda olmaya davet ediyoruz. Biliyoruz, sizde cevher var!”