İnsanoğlunun Ay'a inişinin 50. yıl dönümü Google'da Doodle oldu!

Ay’a inişin 50. yıl dönümü 19 Temmuz Cuma günü Doodle oldu. Google, önemli gün ve olayları arama motorunda Doodle yapıyordu. Bugünün Doodle’ı da insanoğlu için önemli bir adım olan Ay’a iniş ile alakalı. Neli Armstrong ve Buzz Aldrin’den oluşan ve 20 Temmuz 1969 günü Ay’ın yörüngesine iniş yapan ekip, Ay yüzeyine ayak basan ilk insanlar olmuşlardır. Sekiz gün süren bu uzay yolculuğundan sonra ekip Dünya’ya geri dönmüştür. İnsanoğlunun Ay’a inişi ve Apollo 11 hakkında merak edilenler haberimizde

İNSANOĞLUNUN AYA İNİŞİ

Apollo 11 uzay aracı, 16 Temmuz 1969'da yerel saatle 09:32'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nin 39 numaralı kalkış üssünden Ay'a doğru yola çıktı.

Komuta modülü Columbia'dan ve Ay modülü Eagle'dan oluşan Apollo 11 uzay aracı ile 386 bin kilometrelik yolculuk 76 saat sürdü.

Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti.

Armstrong'un, "İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım" diyerek Ay'a ayak basması dünya genelinde 600 milyon kişi tarafından canlı yayınla izledi.

Daha sonra astronot Buzz Aldrin de Neil Armstrong'a katıldı ve Ay'a ayak basan ikinci insan oldu.

Amerikan ABC, CBS ve NBC kanalları o dönem Apollo 11'in Ay görevini naklen yayımlamak için 10 milyon dolardan fazla para harcamışlardı.

Apollo 11 uzay aracını komuta eden astronot ve pilotların görevleri gereği daha önce uzay yolculuğu yapmış olmaları gerekiyordu. Kuralara uygun olarak Apollo 11 ekibi daha önceki Apollo 10 uzay aracında da görev almışlardır. Gerekli incelemeler yapılarak ve örnekler alındıktan sonra Ay Modülü’ne binen astronotlar Ay’ın yörüngesindeki hizmet modülüyle birleşerek Dünya’ya doğru yola çıkmışlardır. Komuta Modülü’yle birlikte paraşütlerle Büyük Okyanus’a düşen astronotlar uzaydan mikroorganizmalar getirebilecekleri endişesiyle 21 gün karantina da tutulmuşlardır.

GOOGLE’DA DOODLE OLDU

İşte Google’ın Apollo 11 için yaptığı Doodle: