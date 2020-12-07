07 Aralık 2020 Pazartesi 20:23 | Son Güncelleme:
İnşaat temelinde heyecanlandıran keşif: Üstü mavi brandayla örtüldü
AA
Bursa'da, bir evin temel kazısında tarihi eser olduğu değerlendiren yapı bulundu. Üstü mavi brandayla kapatılan yapının ne olduğu ve hangi döneme ait olduğu yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak.
Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evin temelinde yapılan kazıda tarihi eser olduğu değerlendirilen yapı bulundu.
AA'da yer alan habere göre, Yeni Mahalle Maltepe Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısındaki işçiler, çalışma yaptıkları sırada tarihi eser benzeri bir yapıyla karşılaştı.
Durumun bildirilmesiyle kazı alanına İznik Müze Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.
Müze yetkililerinin yaptığı incelemede, tarihi eser olduğu değerlendiren yapının üstü mavi brandayla kapatıldı.
Eserin hangi döneme ait olduğu ve içinden ne çıkacağı yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak.