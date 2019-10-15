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  3. İnlerinden ikmal yaparken bombalandılar 

İnlerinden ikmal yaparken bombalandılar 

İnlerinden ikmal yaparken bombalandılar 

Milli Savunma Bakanlığı’nca, Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlığın paylaşımda, “Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi” denildi. 

Beton delici bomba 

Harekatta ilk kez beton delici bombalar kullanılıyor.  Tamamen yerli imkanlarla üretilen NEB’lerle teröristler saklandıkları tünellerde  imha ediliyor. 

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