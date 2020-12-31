İngiltere'nin "en yaşlı haini" diye anılıyordu: Türk asıllı çifte ajan 98 yaşında öldü

Rusya'da televizyonlar başkent Moskova'daki askeri tören için yayınlarını kesip canlı yayına geçti. Devlet Başkanı Putin orada değildi ama yüzlerce kırmızı gülden oluşan dev bir çelek gönderdi. Çelenkin üzerinde, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından gönderilmiş olduğunu gösteren bir kurdele vardı. Onlarca asker ve emekli casus oradaydı.

Blake'in ölümünü Rus Dış İstihbarat Servisi duyurdu. MI6'ya ihanet eden çifte ajan, 1966'da Londra'dan kaçtığından beri Moskova'da yaşıyordu.

98 YAŞINDA ÖLDÜ

11 Kasım'da 98'inci yaşını kutlayan ve 'İngiltere'nin en yaşlı haini' olarak adlandırılan George Blake, 16 Aralık günü, 98 yaşındayken Moskova'da öldü.

Eski adıyla KGB olan SVR dış istihbarat teşkilatı sözcüsü Sergey Ivanov, yaptığı açıklamada "Acı haber geldi, efsanevi George Blake hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Blake'in kalbinin durduğu ve yaşlılıktan öldüğü bildirildi.

Ünlü casus, Moskova yakınlarındaki kır evinde saklanmıştı ve bu, onu koronavirüsten koruma çabaları için Rus Dış İstihbarat Servisi'nin bir armağanıydı.

Soğuk Savaş döneminin en ünlü çifte ajanı olarak anılan George Blake, Moskova'da kendisi için düzenlenen askeri cenaze töreniyle toprağa verildi.

Resmi olarak Rus dış istihbaratından emekli bir albay olan Blake, Troyekurovskoye mezarlığına gömüldü. Blake'in tabutu yere indirilmeden önce eskeri selam verildi.

PUTİN'DEN DEV ÇELENK

Blake'in mezarında ilk göze çarpan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gönderdiği ve yüzlerce kırmızı gülden oluşan devasa bir çelenkti. Çelenkin üzerinde, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından gönderilmiş olduğunu gösteren bir kurdele vardı.

Cenazeye, Sovyet döneminde KGB'nin halefi olan SVR'nin başı ve Rusya'nın en iyi casusu olarak anılan Sergei Naryshkin liderliğindeki birçok asker ve emekli casus katıldı.

Naryshkin, Blake için yaptığı övgü dolu konuşmada, "Yetmiş yıl boyunca, hayatını Rus, Sovyet istihbaratına adadı" dedi ve ekledi:

"Adaletli ve özgür bir dünyada en yüksek insani değerler için kararlı ve uzlaşmaz bir mücadele yolunu seçti. Onun hatırası kalplerimizde kalacak."

BABASI TÜRK ASILLI

Babası İngiliz vatandaşı Türk Yahudisi, annesi de Hollandalı olan George Blake, 1922'de Rotterdam'da doğdu.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgali sırasında İngiliz istihbaratı için çalışan Blake, daha sonra İngiltere'ye kaçıp George Behar olan adını George Blake olarak değiştirdi.

Savaş sırasında ve sonra MI6 için çalışmaya devam eden Blake, Kore Savaşı sırasında yaşananlardan etkilenip komünist olduğunu belirtmişti.

1950'de Seul'de çalışırken Kuzey Kore ordusu tarafından yakalanıp 3 yıl tutuklu kalan Blake, o süreç içinde Karl Marx okuyup komünist oldu.

1955'te salıverilince MI6 tarafından Berlin'e gönderilen Blake, orada Sovyet ajanlarına bilgi vermeye başladı.

Haberin Özeti

Babası Türk asıllı olan veolarak adlandırılan, 98 yaşında hayatını kaybetti.• Soğuk Savaş döneminin en ünlü çifte ajanı olarak biliniyordu.'ya ihanet eden çifte ajan, 1966'da Londra'dan kaçtığından beri Moskova'da yaşıyordu.