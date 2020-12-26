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26 Aralık 2020 Cumartesi 08:02 | Son Güncelleme:

İngiltere'den sonra şimdi de Fransa! Bir kişide koronavirüs mutasyonu çıktı

İngiltere'den sonra şimdi de Fransa! Bir kişide koronavirüs mutasyonu çıktı
DHA

Fransa'da, bir kişide mutasyona uğramış koronavirüs görüldü. Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkedeki başka kişilerde de yeni türün görülebileceği belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen kişide mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) görüldüğünü açıkladı.

DHA'nın haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'dan 19 Aralık günü Tours kentine gelen Fransız, karantinaya alındı. Septom göstermeyen kişinin yapılan koronavirüs testi iki gün sonra pozitif çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, bu kişide, mutasyona uğramış virüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki başka kişilerde de yeni türün görülebileceği belirtildi.

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