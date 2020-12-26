İngiltere'den sonra şimdi de Fransa! Bir kişide koronavirüs mutasyonu çıktı

Fransa Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen kişide mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) görüldüğünü açıkladı.

DHA'nın haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'dan 19 Aralık günü Tours kentine gelen Fransız, karantinaya alındı. Septom göstermeyen kişinin yapılan koronavirüs testi iki gün sonra pozitif çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, bu kişide, mutasyona uğramış virüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki başka kişilerde de yeni türün görülebileceği belirtildi.