İngiltere'deki bir vahşi yaşam merkezinde Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie adındaki beş papağan birlikte hangisini yaptığı için birbirlerinden ayrılıp parkın farklı yerlerine taşınmışlardır?

Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

İNGİLTERE'DEKİ BİR VAHŞİ YAŞAM MERKEZİNDE BİLLY, ERİC, TYSON, JADE VE ELSİE ADINDAKİ BEŞ PAPAĞAN BİRLİKTE HANGİSİNİ YAPTIĞI İÇİN BİRBİRLERİNDEN AYRILIP PARKIN FARKLI YERLERİNE TAŞINMIŞLARDIR?

A: Ziyaretçilere küfür etmek



B: Sürekli aynı şarkıyı söylemek

C: Ziyaretçilere taş atmak

D: Yüksek desibelde ıslık çalmak

Doğru cevap: A Ziyaretçilere küfür etmek

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Lincolnshire Vahşi Yaşam Merkezi’nde birbirine küfür eden 5 papağan, hayvanat bahçesinin yönetimi tarafından alınan kararla farklı bölümlere yerleştirildi.

Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie adındaki beş papağan Ağustos ayında hayvanat bahçesine dahil edildi.

Ancak beş papağan kısa süre içerisinde aynı anda küfür etmeye başladı. Hayvanat bahçesinin genel müdürü Steve Nichols, “Papağanların küfür etmesine oldukça alışkınız ama aynı anda beş tanesinin küfür etmesine daha önce şahit olmamıştık” dedi.