İngiltere'de tespit edildi! Türkiye'ye getirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde konuştu.

"İNSAN HAKLARI GÜNÜ'NDE VERİLEN BU ÖDÜL, HİÇBİR SOYKIRIMI UNUTTURAMAZ"

Skandal Nobel ödülüne tepki gösteren Bakan Ersoy, "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. İnsan Hakları Günü'nde verilen bu ödül, hiçbir soykırımı unutturamaz. Bu tarz konular da ödüller ile aklanamaz." dedi.

"İngiltere'de tespit edilen 2 tarihi eser yurda getirilecek"

Bakan Ersoy, yurt dışına kaçırılmış 2 tarihi eserin, gelecek yıl İngiltere'den Türkiye'ye getirileceğinin müjdesini şu sözlerle ifade etti:

"Bunlardan bir tanesi iki adet boğa tarafından çekilen bir araba modelidir. Diğeri ise Isparta Müzesi’nde bulunan ve Roma Dönemine ait 5 parça halinde tespit edilmiş, Sidamara tipi bir lahde ait, iki kayıp parçadan birisidir. Her iki eser de kısa süre içerisinde Londra Büyükelçiliğimize teslim edilecek ve ardından 2020 yılının başında Türkiye’ye getirilecektir."

"YIL SONUNDA 51 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR"

2019 yılı turizm verilerini de paylaşan Ersoy, 2019 Ocak-Ekim döneminde 46 milyon ziyaretçi sayısını aşıldığını, yıl sonunda 51 milyondan fazla ziyaretçinin hedeflendiğini belirtti.

(TRT Haber)