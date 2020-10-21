21 Ekim 2020 Çarşamba 20:21 | Son Güncelleme:
İngiltere'de koronavirüs aşısı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü hayatını kaybetti
DHA
Son Dakika Haberleri.. İngiltere'de Oxford Üniversitesi koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.
DHA'nın aktardığı habere göre, hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise "Kovid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar" olduğu ifade edildi.