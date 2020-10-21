İngiltere'de koronavirüs aşısı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü hayatını kaybetti

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise "Kovid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar" olduğu ifade edildi.