İngiltere ve Fransa İdlib'de Türk askerlerin şehit edilmesini kınadı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

AA'nın aktarmış olduğu haberde, Raab, görüşmede, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'na İngiltere'nin desteğini bildirdi.

Aynı zamanda Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da Türkiye ile dayanışma mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından (Mevlüt) Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledim."