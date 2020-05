İngiltere, İtalya'yı geride bıraktı

Çin’de ortaya çıkan korona virüs Orta Doğu, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde ciddi can kayıplarına neden olmuştu. Avrupa’da korona virüse bağlı en fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya olmuştu. Ancak İngiltere son saatlerde kaydedilen can kayıpları ile İtalya’yı geride bıraktı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, son 24 saat içerisinde 693 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 29 bin 427’ye yükseldi. İngiltere, can kayıplarının artmasıyla Avrupa’da korona kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü ülke olurken, toplam vaka sayısı ise 194 bin 990 olarak açıklandı. İtalya’da ise 29 bin 315 kişi hayatını kaybetti.

Sayıların açıklanmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’tan açıklama geldi. İngiliz Bakan, “Ölü sayılarını karşılaştırmak için çok erken” dedi. Raab, “Salgın sona erene kadar ülkelerin salgınla ne kadar iyi başa çıktığıyla ilgili gerçek bir hükme varabileceğimizi düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Avrupa’da korona kaynaklı en fazla can kaybının görüldüğü ülke İngiltere olurken, Avrupa’da vaka sayısının en fazla olduğu ülke ise 250 bin 561 ile İspanya oldu.