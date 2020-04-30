İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya'da vakalar artıyor! Çocukları da Kawasaki sendromu vuruyor

EMRE ÖZTÜRK



İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa’daki 9 yaş altı çocuklarda, koronavirüsle bağlantılı olabileceği düşünülen, ateşli enflamasyon hastalığının görülmesi endişe yarattı. İtalya’da ateş ve damar sertliği şikayetiyle hastanelere gelen 20’den fazla çocuğa Kawasaki sendromu teşhisi konuldu.

KALBİ ZAYIFLATIYOR



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 15 çocukta ateş, sindirim şikayeti ve kalbin zayıflamasına yol açabilecek damar iltihabı gibi belirtiler görüldüğünü söyledi. İspanya’da ise hem Kovid-19 hem de Kawasaki sendromuna sahip 10 çocuk var. AEP’den virüs uzmanı Dr. Cristina Calvo, bazı çocukların yoğun bakıma alınmasına sebebiyet veren hastalığın, enfeksiyonla bağlantılı ortaya çıkabileceğini ancak tedavisinin olduğunu belirtti.

İngiltere’de de Kawasaki belirtileri gösteren 12 çocuktan bazılarının korona testi pozitif çıkmıştı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, vaka artışının ‘çok kaygı verici’ olduğunu söyledi.

SEBEBİ BAĞIŞIKLIK OLABİLİR



Uzmanlar, sözü edilen belirtilerin aşırı yük altında kalan bağışıklık sistemi nedeniyle ortaya çıkabileceğini söyledi.

ORTAK ŞİKAYETLER



Yüksek ateş, düşük tansiyon, deri döküntüleri ve nefes almada zorlanma. Bazı vakalarda karın ağrısı, kusma, ishal ve anormal kan değerlerinin de görüldüğü vurgulandı.

İŞTE BELİRTİLERİ



Araştırmalar sürüyor ancak henüz hastalıkla korona arasında kesin bağlantı bulunamadı. NTS’nin internet sitesinde olası belirtiler şu şekilde sıralandı:

• Boyunda tutulma.

• Ciltte görülen lekelerin cam bardakla üzerine hafif baskı uygulanmasına rağmen görsel olarak kaybolmama hali.

• Işıktan rahatsız olma.

• Ellerde ve ayaklarda anormal soğuma.

• Cildin solgunlaşması, morarması.

• Dudakların etrafının morarması. Düzensiz nefes alma, nefesin durması, hırıldama.

• Normal ağlamadan farklı tiz ağlama.

• Uyuşukluk ve zor uyanma.

• İlk kez nöbet ve çırpınma.

• Başının üstünde bombeli yumuşak nokta oluşması.

• Tepkisizlik, iştahsızlık, normal aktivitelere ilgisizlik.

• Ergen erkek çocuklarda testis ağrısı.

‘TÜRKİYE’DEKİ VAKALARLA BAĞ KURAMAYIZ’



İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa’da görülen Kawasaki vakaları “Türkiye’de çocuklarda durum nedir?” sorusunu gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, konuyla ilgili AKŞAM’a konuştu: “Bu durum çok yeni. Biz de inceliyoruz. Bazı ortak belirtilerin olmasını, belirtilen hastalıkla direkt ilişkilendirmek şu anda mümkün değil. Detaylı incelenmesi gerekir. Şu ana kadarki bilgiler ışığında Türkiye’deki vakalarla bu hastalığın benzerliği konusunda bir bağ kurmak doğru olmaz.”