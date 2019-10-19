İngilizce kökenli 'fitness' kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?
İngilizce kökenli 'fitness' kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu İngilizce kökenli 'fitness' kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.
İngilizce kökenli 'fitness' kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? Kim Milyoner Olmak İster sourusu İngilizce kökenli 'fitness' kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 12 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru
A: Zindelik
B: Uygunluk
C: Form tutma
D: Sağlıklı yaşam
Doğru cevap: D Sağlıklı yaşam